Governo gasta fortuna milionária em campanha por vacinação sabotada por Bolsonaro

247 - O governo Jair Bolsonaro gastou R$ 50 milhões para a campanha publicitária do governo federal "Brasil imunizado. Somos uma só nação". Encomendada e produzida pela agência nova/sb, a campanha terá duração de 6 meses. "Tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinas se tiver indicação", diz o vídeo.

Governado pelo negacionista Jair Bolsonaro, o Brasil segue com dificuldades de gerenciar a crise do coronavírus. O País depende da Índia e da China para a importação de insumos com o objetivo de produzir e distribuir imunização contra a Covid-19.

A expectativa é que todos os brasileiros devem ser imunizados apenas no segundo trimestre de 2022.

O governo indiano, por exemplo, acusou o Brasil de ser contra a produção genérica de remédios contra a doença. Também disse que o governo Bolsonaro se alinha aos interesses de países ricos, os únicos capazes de bancar o alto custo de importação das doses.

Devido à crise diplomática e à falta de coordenação de medidas para o enfretamento à Covid-19, governos estaduais tentam negociar por conta própria a aquisição de insumos para a produção de vacinas.

As unidades federativas também cobram da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mais velocidade na autorização do uso emergencial das vacinas produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do que foi com as importadas - Oxford/AstraZeneca e da chinesa Sinovac (CoronaVac).

