Pesquisa AtlasIntel aponta empate técnico na avaliação do governo Lula

247 - A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue marcada por forte divisão entre os brasileiros, com uma diferença mínima a favor das opiniões negativas. É o que indica a mais recente pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (22), que revela um cenário de estabilidade nas percepções sobre a atual gestão federal.

48,5% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. O índice representa uma variação de 0,4 ponto percentual em relação a dezembro, quando o percentual era de 48,9%. Já a avaliação positiva soma 47,1%, entre os que classificam a gestão como ótima ou boa, um avanço de 0,6 ponto percentual na comparação com o levantamento anterior, que registrava 46,5%.

Os números mostram que as avaliações permanecem tecnicamente empatadas, uma vez que a diferença entre os grupos está dentro da margem de erro da pesquisa. O levantamento ouviu 5.418 pessoas em todo o país, entre os dias 15 e 20 de janeiro, com margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos.