Lula prepara anúncios sobre reforma agrária em encontro nacional do MST

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa na sexta-feira (23), em Salvador, do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ocasião em que pretende anunciar um conjunto de medidas voltadas à reforma agrária e ao fortalecimento da agricultura familiar. Auxiliares do governo classificam as iniciativas como “boas notícias” para o movimento, que reúne trabalhadores rurais de todo o país na capital baiana, relata Igor Gadelha, do Metrópoles.

A agenda do presidente está prevista para o período da tarde e contará também com a presença da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Durante o discurso aos participantes do encontro, Lula deve apresentar ações relacionadas à obtenção de novas áreas para a reforma agrária, à criação de assentamentos e à ampliação do crédito destinado aos trabalhadores do campo, além de divulgar dados atualizados sobre a atuação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O presidente pretende destacar que o Incra já alcançou 78% da meta estabelecida pelo programa Terra da Gente. A iniciativa prevê o assentamento de 295 mil famílias até 2026, sendo considerada uma das principais políticas do atual governo para a reestruturação da reforma agrária no país.

O encontro nacional do MST ocorre em um momento de retomada do diálogo entre o governo federal e os movimentos sociais do campo. A expectativa é que os anúncios reforcem o compromisso do Palácio do Planalto com a pauta agrária e com políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no meio rural, tema historicamente central na trajetória política de Lula.