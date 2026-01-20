MST articula com o PT 18 candidaturas a deputado nas eleições

247 - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) definiu uma estratégia eleitoral que prevê o lançamento de 18 candidaturas a deputado nas próximas eleições, todas com filiação ao PT. Do total, 12 concorrerão a vagas nas assembleias legislativas estaduais e seis disputarão cadeiras na Câmara dos Deputados, distribuídas por 13 estados do país, informa a Folha de São Paulo.

A relação de nomes foi apresentada por dirigentes do MST ao presidente nacional do PT, Edinho Silva, durante o 14º Encontro Nacional do movimento, realizado na segunda-feira (19), em Salvador, na Bahia. No encontro, o comando petista se comprometeu a apoiar as candidaturas e a colaborar com o fortalecimento da atuação dos movimentos populares no processo eleitoral.

Atualmente, o MST conta com três deputados federais, todos filiados ao PT: Valmir Assunção, pela Bahia; João Daniel, por Sergipe; e Marcon, pelo Rio Grande do Sul. A nova lista de candidatos faz parte de um esforço para ampliar essa bancada no Congresso Nacional, alinhado à estratégia de partidos de esquerda de reforçar sua representação na Câmara dos Deputados em um eventual quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Dentro desse plano, parlamentares que hoje exercem mandato como deputados estaduais devem tentar a migração para a esfera federal. Um dos nomes citados é o de Rosa Amorim, de 29 anos, deputada estadual em Pernambuco. Ligada ao MST, ela também construiu trajetória no movimento estudantil e em organizações de defesa dos direitos da população negra e de pessoas LGBTQIA+. A parlamentar deverá disputar uma vaga de deputada federal em outubro.

Além das candidaturas vinculadas diretamente ao PT, o MST também trabalha com a possibilidade de lançar nomes filiados a outras siglas do campo da esquerda, ampliando o leque de alianças políticas para o próximo pleito.