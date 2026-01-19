Marina do MST lidera influência digital e encerra 2025 no topo das redes no Rio

247 - A deputada estadual Marina do MST encerrou o ano de 2025 consolidada como a parlamentar mais influente da internet no Estado do Rio de Janeiro. O resultado reflete uma mudança significativa na dinâmica da política fluminense, cada vez mais concentrada no ambiente digital, onde engajamento, alcance e capacidade de mobilização passaram a ser ativos centrais do poder político, relata o Agenda do Poder.

Os dados fazem parte de um levantamento do Índice LabPop de Influência Digital (ILID), elaborado pela LabPop Agency. O estudo avaliou o desempenho online dos 70 deputados estaduais do Rio e posicionou Marina do MST na liderança absoluta do ranking, com pontuação máxima, abrindo ampla vantagem sobre os demais parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Diferentemente de métricas tradicionais focadas apenas no número de seguidores, o ILID considera critérios mais amplos para medir influência real. Entre eles estão a presença em múltiplas plataformas, o nível de engajamento, a frequência e regularidade das publicações, a capacidade de difusão de conteúdo, o apelo popular e a percepção do público nas redes sociais. Nesse conjunto de indicadores, Marina do MST se destacou de forma consistente.

Na sequência do ranking aparecem Índia Armelau, Renata Souza, Rosenverg Reis e Sarah Poncio, formando o grupo dos cinco deputados estaduais com maior influência digital no estado. O desempenho desse conjunto evidencia que trajetórias políticas, campos ideológicos e bases eleitorais distintas podem gerar forte presença online quando acompanhadas de estratégias bem definidas e interação constante com o público.

Segundo o levantamento, a liderança de Marina do MST está associada não apenas à intensidade de sua atuação nas redes, mas sobretudo à capacidade de mobilizar apoiadores, provocar reações, estimular compartilhamentos e ocupar posições centrais no debate político digital fluminense. O estudo aponta que sua atuação a transformou em referência na disputa de narrativas no ambiente online.

O ILID também revela que a polarização deixou de ser restrita aos períodos eleitorais e passou a estruturar o funcionamento cotidiano da política digital no estado. Parlamentares com posicionamentos ideológicos mais claros tendem a concentrar maiores índices de engajamento, enquanto perfis excessivamente neutros ou limitados à comunicação institucional apresentam menor relevância nas redes.

Para Mario Marques, CEO da LabPop Agency e criador do índice, o ranking reflete uma transformação profunda no jogo político. Segundo ele, “a influência política passou a depender diretamente da capacidade de ocupar um campo simbólico claro nas redes, com narrativa consistente e identidade reconhecível pelo público”.

Outro ponto destacado pelo estudo é que a simples presença em várias plataformas não garante influência efetiva. Embora mais da metade dos deputados analisados mantenha perfis ativos em diferentes redes sociais, apenas uma parcela reduzida consegue converter essa exposição em impacto real. Instagram e Facebook continuam sendo os principais espaços da disputa política digital, enquanto o TikTok aparece como uma fronteira ainda pouco explorada. Já o Twitter/X segue restrito, em grande medida, a nichos de formadores de opinião.

O levantamento também identifica parlamentares com forte apelo popular fora das redes, mas desempenho digital apenas intermediário, indicando potencial de crescimento acelerado caso adotem estratégias mais profissionais de comunicação online. No conjunto, o Índice LabPop de Influência Digital aponta que a arena política do Rio de Janeiro já se deslocou de forma decisiva para o ambiente virtual, onde a influência digital deixou de ser acessória e passou a ocupar um papel central na disputa por poder e visibilidade no estado.