Paes assume pela primeira vez candidatura ao governo do Rio

247 - O prefeito do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (PSD), admitiu que está em pré-campanha para disputar o governo do estado em 2026. A declaração foi feita durante agenda em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, na sexta-feira (16). As informações são do jornal O Globo.

Durante o compromisso, Paes reconheceu publicamente o objetivo eleitoral de suas visitas ao interior. "Não estou fazendo trabalho de visitar cidades do interior. Eu estou fazendo pré-campanha, porque quero os votos para governador e quero o apoio do Paulinho. Pronto, falei", afirmou, ao lado do prefeito do município, Paulinho da Refrigeração (MDB).

Estratégia de expansão eleitoral no interior

Um vídeo com a fala foi divulgado pelo perfil "nabocadopovorj" e passou a circular nas redes sociais. Na passagem pela região Norte-Noroeste Fluminense, Eduardo Paes visitou cinco municípios e participou de encontros com autoridades locais e representantes do setor empresarial.

O prefeito busca ampliar sua presença em áreas onde enfrenta maior dificuldade eleitoral, como o interior do estado e a Baixada Fluminense. Embora tenha negado durante as eleições municipais de 2024 a possibilidade de deixar a prefeitura antes do fim do mandato, previsto para 2028, Paes passou a admitir publicamente, a partir de outubro, a chance de concorrer a outro cargo.

Desde então, ele intensificou viagens ao interior e reuniões políticas fora da agenda oficial, realizadas na Gávea Pequena, residência oficial do prefeito. Caso decida disputar as eleições de 2026, Paes terá até o início de abril para renunciar ao cargo. Nesse cenário, a prefeitura do Rio passaria a ser comandada pelo vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), de 31 anos.

Interlocução com Lula

Segundo o jornal O Globo, Eduardo Paes esteve em Brasília na semana passada para um encontro reservado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo da conversa teria sido tratar da relação política entre ambos no contexto das eleições estaduais no Rio de Janeiro.

Paes buscou afastar a percepção, existente no Palácio do Planalto, de que poderia romper com o campo governista em municípios fluminenses durante a campanha. A ida a Brasília ganhou urgência após movimentos de André Ceciliano (PT) em direção a uma possível candidatura ao governo do estado em um cenário de renúncia do governador Cláudio Castro (PL).

Alianças e tensões com o PT

O prefeito carioca informou ao presidente que deixaria a prefeitura em março para disputar o Palácio Guanabara e declarou apoio à deputada Benedita da Silva (PT) na disputa pelo Senado. A informação indica uma mudança de estratégia em relação a articulações anteriores do grupo político do prefeito.

A publicação também aponta que integrantes da direção do PT demonstraram insatisfação com gestos recentes de Paes considerados de aproximação com setores do bolsonarismo. Entre os episódios citados estão manifestações públicas de apoio ao pastor Silas Malafaia, sinalizações de aliança com o PL em eventos regionais e declarações críticas à política de segurança do governo federal feitas por integrantes da gestão municipal.