Governo Trump diz "estar à disposição" para apoiar polícia do Rio

247 - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um comunicado de seu departamento de combate a drogas em que se dispõe a apoiar as forças de segurança do Rio de Janeiro no enfrentamento às facções criminosas, uma semana após a chacina policial que matou 121 pessoas no estado.

A Agência Antidrogas dos EUA (DEA, na sigla em inglês), assinado por James Sparks e divulgado pelo jornalista Paulo Cappelli, do site Metrópoles também elogia a atuação dos policiais do estado e lamenta as quatro mortes de agentes de segurança durante a megaoperação.

enalteceu a atuação das forças de segurança do RJ e lamentou a morte de quatro policiais que “tombaram no cumprimento do dever”

"Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário", diz o documento, endereçado ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor dos Santos.