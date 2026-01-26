Governo vê início da campanha e adota "política de retenção da atenção"

247 - Integrantes do governo federal e dirigentes do PT avaliam que a manifestação liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pode marcar o início antecipado de uma articulação eleitoral do bolsonarismo, com potencial impacto na corrida presidencial. Embora o Palácio do Planalto tenha adotado publicamente um tom de cautela ao comentar o episódio, nos bastidores a leitura é de que o ato representa um movimento estratégico do campo conservador para ganhar visibilidade e testar sua capacidade de mobilização nacional, explica Milena Teixeira, do Metrópoles.

No domingo (25), Nikolas Ferreira encerrou em Brasília uma mobilização que teve início em Minas Gerais e reuniu milhares de apoiadores na capital federal. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconhecem que a manifestação indica que o grupo político ligado a Jair Bolsonaro (PL) segue com força para levar apoiadores às ruas ao longo do ano eleitoral, mantendo presença ativa no debate público.

Diante desse cenário, auxiliares do presidente defendem uma mudança de postura do governo, com adoção do que vem sendo chamado internamente de “política de retenção da atenção”. A estratégia envolve intensificar a agenda pública do presidente Lula, com maior número de inaugurações de obras, anúncios de investimentos e avanço em pautas de grande apelo popular.

Entre os temas considerados prioritários estão debates ligados ao mundo do trabalho, como a proposta de fim da escala 6×1, além do reforço na divulgação de políticas já implementadas. Há consenso entre aliados de que o governo precisa atuar de forma “ofensiva”, disputando espaço na agenda pública e evitando que a oposição dite o ritmo do debate político.

Outro ponto central da estratégia é ampliar a comunicação sobre ações concretas da atual gestão, como a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil. A avaliação no entorno de Lula é que a consolidação dessas pautas pode neutralizar movimentos da oposição e fortalecer a percepção de entregas do governo junto à população.

Internamente, o entendimento é que a disputa política já está em curso e que será necessário combinar presença institucional, comunicação ativa e agenda social robusta para enfrentar a mobilização da direita nos próximos meses.