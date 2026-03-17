Grupo 3corações compra marcas Yoki e Kitano por R$ 800 milhões

247 - O Grupo 3corações anunciou a aquisição das marcas Yoki e Kitano por aproximadamente R$ 800 milhões, consolidando um movimento estratégico de expansão e diversificação de seus negócios no Brasil. A operação reforça a presença da companhia em diferentes categorias de consumo, além do segmento de café, onde já lidera o mercado nacional.

A conclusão da transação ainda depende da aprovação das autoridades regulatórias competentes, além do cumprimento de condições usuais previstas em negociações desse porte. A iniciativa é vista como um passo relevante para ampliar a atuação da empresa no setor de alimentos e fortalecer sua posição junto ao consumidor brasileiro.

De acordo com o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, a aquisição está alinhada ao objetivo de ampliar a presença da marca no cotidiano das famílias. “Este é um passo fundamental em nosso propósito de estar cada vez mais próximos da família brasileira, fazendo-nos presentes em diferentes ocasiões de consumo”, afirmou.

A negociação contou com assessoria financeira exclusiva do Deutsche Bank, enquanto o escritório Miguel Neto Advogados atuou na consultoria jurídica.

Fundado em 1959, o Grupo 3corações é fruto de uma parceria entre a brasileira São Miguel e a holandesa Strauss Coffee, integrante do grupo israelense Strauss. A companhia construiu sua liderança no mercado de café com um portfólio que inclui produtos torrados e moídos, cápsulas, cappuccinos, cafés solúveis e bebidas prontas para consumo.

Com mais de 30 marcas, entre elas 3 Corações, Santa Clara, Pimpinela, Café Brasileiro e Iguaçu, o grupo possui ampla capilaridade, com presença em mais de 600 mil pontos de venda em todo o país. Nos últimos anos, a empresa também expandiu sua atuação para outras categorias alimentícias, como refrescos em pó, achocolatados e produtos derivados de milho e temperos.