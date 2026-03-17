Sabesp confirma interesse na Copasa e condiciona avanço a regras e concessão em Belo Horizonte

247 - A Sabesp demonstrou interesse em participar de uma eventual privatização da Copasa, estatal de saneamento de Minas Gerais, mas condiciona qualquer avanço à definição de aspectos centrais do processo. A posição foi apresentada pelo presidente da companhia, Carlos Piani, ao tratar de estratégias de crescimento e oportunidades no setor.

Segundo o executivo, a Copasa se enquadra no perfil de ativos relevantes buscados pela empresa em sua expansão. “Quando olhamos para oportunidades inorgânicas, tentamos focar em grandes negócios e a Copasa é a segunda maior empresa listada do setor de saneamento no País”, afirmou.

Apesar do interesse, Piani destacou que o andamento das decisões relacionadas ao processo tem sido mais lento do que o esperado. Um dos principais pontos de atenção é a definição do contrato de concessão de Belo Horizonte, que representa cerca de 40% da receita da companhia mineira. “A definição do contrato de Belo Horizonte será crítico para a avaliação do negócio”, disse.

Outro fator considerado determinante é o modelo de licitação que será adotado. De acordo com o presidente, o formato pode favorecer diferentes perfis de investidores, o que influencia diretamente o apetite da Sabesp. “O modelo pode beneficiar mais o mercado ou os investidores estratégicos, então é um fator que deve impactar nosso interesse”, acrescentou.

Diante desse cenário, a companhia aguarda maior clareza sobre o ambiente regulatório e o desenho do processo antes de tomar uma decisão definitiva. A avaliação interna dependerá da combinação desses fatores para que o negócio seja considerado viável.

No Estado de São Paulo, a estratégia segue voltada à consolidação da presença da empresa, com foco em oportunidades de menor porte em áreas próximas à sua atuação. A companhia também acompanha iniciativas como o programa Universaliza SP, voltado a municípios ainda não atendidos. “Se o projeto for concretizado, estaremos prontos para analisar essa oportunidade e acho que seremos competitivos”, afirmou Piani.