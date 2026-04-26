Haddad chama Flávio de ‘Bolsonarinho’ e vê reeleição de Lula como essencial durante Congresso do PT

247 - O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e à atuação política da família Bolsonaro durante discurso no encerramento do 8º congresso nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizado em Brasília.

Haddad chamou o parlamentar de "Bolsonarinho" e questionou o discurso de oposição ao sistema político adotado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, há uma contradição entre a narrativa e a prática política do grupo.

Durante a fala, o ex-ministro afirmou que a disputa eleitoral deve opor diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao senador fluminense. "Não podemos de maneira nenhuma considerar a hipótese de um retrocesso em outubro deste ano. Reeleição de Lula é um imperativo para o nosso futuro. Lula vai concorrer com o 'Bolsonarinho', o filho do Jair Bolsonaro, uma família que só entregou caos ao País. Eles se vendem como antissistema, mas estão há 30 anos fazendo a pior política no País, das rachadinhas ao genocídio da pandemia", declarou.

Haddad também acusou adversários políticos de práticas irregulares durante eleições anteriores, afirmando que bolsonaristas "fizeram o diabo, mobilizaram a PRF para impedir eleitores do Nordeste de irem votar, distribuíram auxílio com dinheiro que não existia para tentar reverter o voto de pessoas".

Ao longo do discurso, o petista reforçou a necessidade de mobilização contínua em defesa da permanência de Lula na Presidência. Segundo ele, “é preciso trabalhar todos os dias pela reeleição do presidente Lula”.

Haddad também avaliou que a experiência do atual chefe do Executivo é um diferencial, classificando sua idade como um “ativo” e um “patrimônio”.

O evento marcou o encerramento do congresso partidário e contou com a participação de lideranças da sigla, incluindo o presidente do PT, Edinho Silva, que discursou na sequência. A reunião serviu para alinhar estratégias políticas e reforçar o posicionamento do partido diante do cenário eleitoral.