Haddad diz que Bolsonaro foi à Rússia "conhecer as últimas novidades no campo das fake news"

247 - Ex-ministro e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad afirmou pelo Twitter nesta quarta-feira (16) que a viagem de Jair Bolsonaro (PL) à Rússia, onde se encontra com o presidente do país, Vladimir Putin, tem por objetivo aprimorar as táticas de seu governo e apoiadores para a disseminação de notícias falsas.

"As viagens dos Bolsonaros ao exterior, inclusive à Rússia, tem um único propósito: conhecer as últimas novidades no campo da disseminação de fake news. Só a mentira sustenta seu projeto de poder", declarou.

A Rússia é constantemente associada a ciberataques e à atuação de hackers.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Alberto França, anunciou que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, firmou um acordo com os russos para "proteção mútua" de informações sigilosas.

