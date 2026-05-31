Haddad diz que Lula "apertou a mão de Trump", enquanto Flávio foi “beijar a mão dele”

247 - O ex-ministro Fernando Haddad criticou a postura de bolsonaristas em relação aos Estados Unidos e afirmou que o Brasil deve conduzir sua política externa com soberania, respeito mútuo e diálogo “de igual para igual”.

Ao comentar a relação de lideranças brasileiras com Donald Trump, Haddad comparou a atitude do presidente Lula à de Flávio Bolsonaro. “O presidente Lula apertou a mão Trump. Flávio foi lá beijar a mão dele”, afirmou.

Na avaliação do ex-ministro, a postura adotada por setores bolsonaristas diante de lideranças estrangeiras prejudica os interesses nacionais. “Essa subserviência dos bolsonaristas a outro país é péssima para o Brasil”, declarou.

Haddad também defendeu que a relação entre países seja baseada em cooperação, troca de informações e fortalecimento de canais institucionais. “Nós temos que ter um diálogo de igual para igual. Trocar informações e fortalecer a cooperação, como já vem acontecendo há muito tempo”, completou.