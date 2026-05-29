Haddad lança plataforma para receber propostas da sociedade para plano de governo em São Paulo

247 - A pré-campanha do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) dará um novo passo na construção de seu programa de governo para São Paulo com o lançamento de uma plataforma digital voltada à participação popular. A iniciativa busca reunir sugestões da sociedade para a elaboração das propostas que deverão orientar a candidatura petista ao Palácio dos Bandeirantes.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, o lançamento da ferramenta está marcado para este sábado (30), na Academia Paulista de Letras, na capital paulista. O evento deve reunir dirigentes do PT, aliados políticos e apoiadores de Haddad.

A plataforma foi concebida para funcionar como um canal direto entre a população e a equipe responsável pela formulação do programa de governo. O objetivo é ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e incorporar propostas consideradas relevantes para a construção das políticas públicas defendidas pela pré-campanha.

O convite para o evento é assinado por Emídio de Souza, coordenador do grupo responsável pela iniciativa. No documento, ele afirma que a plataforma irá disponibilizar “para toda a sociedade um site que vai fazer a coleta de todas as propostas que forem de interesse das pessoas”.

Segundo os organizadores, a ferramenta pretende estimular a participação popular e abrir espaço para debates sobre temas de interesse público, permitindo que cidadãos contribuam diretamente com sugestões para áreas estratégicas da administração estadual.

Além de receber propostas, a plataforma deverá concentrar informações sobre a pré-candidatura de Fernando Haddad. A expectativa é que o ambiente digital também apresente as principais ideias e diretrizes defendidas pelo ex-ministro, servindo como uma vitrine de suas propostas para o estado de São Paulo.