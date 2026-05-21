"Tarcísio sempre pensa no patrão, nunca no trabalhador", diz Haddad

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), publicou nesta quinta-feira (21) uma crítica direta ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em postagem nas redes sociais, o petista afirmou que Tarcísio "foi contra a isenção de IR até 5 mil e é contra a escala 5x2 sem redução de salário". O ex-ministro da Fazenda acrescentou ainda que o governador bolsonarista "sempre pensa no patrão, nunca no trabalhador".

As declarações ocorreram após Tarcísio se posicionar contra o fim da escala 6x1 durante discurso na abertura da 40ª edição da APAS Show, feira do setor supermercadista realizada em São Paulo. Na ocasião, o governador afirmou que mudanças na jornada poderiam provocar impactos negativos para as empresas.

Na mesma mensagem, Haddad destacou que Tarcísio "fala fino com o andar de cima e grosso com o povo". O ex-ministro já havia criticado o governador durante entrevista à rádio.

Debate sobre jornada de trabalho

A discussão sobre o fim da escala 6x1 ganhou força nos últimos meses dentro do debate político nacional. A proposta defendida por setores ligados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas e duas folgas remuneradas aos trabalhadores.

A posição de Tarcísio contra a mudança colocou o governador no centro do debate sobre direitos trabalhistas e relações entre governo e empresariado. Já aliados do governo federal passaram a defender a redução da jornada como medida voltada à melhoria das condições de vida dos trabalhadores.