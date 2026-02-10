Haddad vê transferência "quase automática" de votos entre Jair e Flávio Bolsonaro: "coisa rara na política"
Ministro da Fazenda afirma que migração de intenção de voto para a Presidência em 2026 é rara e sem precedentes claros no Brasil
247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, analisou nesta terça-feira (10) a transferência de intenção de votos entre Jair Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pelo Planalto nas eleições de 2026.
A declaração foi dada em entrevista durante um evento promovido pelo BTG Pactual. Segundo Haddad, o movimento observado foge ao padrão tradicional de transferência de votos, por ocorrer de maneira "quase independente" do candidato escolhido.
“É muito curioso do ponto de vista político-eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política”, afirmou o ministro.
Haddad disse não se lembrar de precedentes semelhantes no Brasil e apontou poucos casos comparáveis no exterior. Ele citou o desempenho de Flávio Bolsonaro após a definição de sua candidatura como exemplo desse comportamento eleitoral.
“Tanto é que você viu que a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista”, disse.