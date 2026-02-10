Haddad celebra 46 anos do PT: 'criado para melhorar a vida da população'

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), comemorou nesta terça-feira (10) os 46 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, destacando a trajetória da legenda como um projeto coletivo voltado à melhoria das condições de vida da população brasileira.

Em publicação nas redes sociais, Haddad afirmou que o PT nasceu “criado pelos trabalhadores em sua diversidade de pensamentos” e com um objetivo comum: “melhorar a vida da população”. Segundo ele, desde então o partido tem atuado como “um projeto coletivo feito por muitas mãos, cérebros e corações”.

O ministro também ressaltou avanços atribuídos à atuação do partido, citando o combate à fome e à pobreza, a geração de empregos, o desenvolvimento sustentável e o enfrentamento a todas as formas de violência e intolerância. Haddad ainda mencionou a defesa da soberania nacional e da democracia, além do enfrentamento às desigualdades sociais.

Ao final da mensagem, o ministro reforçou a continuidade do projeto político e desejou felicitações à legenda. “Sigamos, por um Brasil cada vez melhor. Feliz 46 anos, Partido dos Trabalhadores”, escreveu.