Homicídios dolosos caem 18,5% no Brasil no governo Lula, diz Gleisi

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o Brasil registrou queda de 18,5% nos homicídios dolosos entre 2022 e 2025. Segundo ela, a redução foi registrada de forma contínua ao longo dos anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em publicação no X, Gleisi destacou que a queda nos homicídios ocorreu em todos os anos do atual governo. “O número de homicídios dolosos no Brasil caiu 18,5% entre 2022 e 2025. A queda foi contínua em todos os anos do governo do presidente Lula”, escreveu a ministra.

Defesa da PEC da Segurança Pública

Gleisi também aproveitou a postagem para defender a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública apresentada pelo governo federal, que busca reorganizar o sistema de segurança no país.

“Este avanço será muito maior se aprovarmos a PEC da Segurança Pública proposta pelo governo, que organiza o sistema e define com com clareza as responsabilidades dos entes federados”, afirmou a ministra na publicação.

Por fim, a ministra defendeu a implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), em um sistema semelhante ao SUS. “Precisamos do Sistema Único de Segurança Pública, coordenação das ações das polícias e financiamento do SUSP”, defendeu,