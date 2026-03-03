TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Gleisi articula base para votar PEC da Segurança na Câmara

      Ministra da Secretaria de Relações Institucionais reúne mais de 30 parlamentares para alinhar estratégia sobre proposta prioritária do governo

      Gleisi Hoffmann (Foto: Gil Ferreira / SRI)

      247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou nesta terça-feira (3) parlamentares da base governista para definir os últimos encaminhamentos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança na Câmara dos Deputados. A iniciativa ocorre após mais de dez meses de negociações e em meio à expectativa de votação do texto ainda nesta semana. As informações são da CNN Brasil.

      Líderes partidários firmaram entendimento para que a proposta seja analisada nesta quarta-feira (4), com deliberação pela manhã na comissão especial e, posteriormente, votação no plenário da Casa no período da tarde.

      Considerada estratégica para a agenda do governo em 2026, a PEC enfrenta resistências dentro do próprio campo aliado. Bancadas de esquerda concordaram com o cronograma estabelecido, mas mantêm objeções a um dos pontos incluídos no parecer do relator, deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), que trata da redução da maioridade penal.

      A reunião convocada por Gleisi no Palácio do Planalto reúne mais de 30 parlamentares da base, além de secretários da pasta e do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. O objetivo é alinhar a estratégia política para garantir a aprovação do texto nos dois momentos de votação previstos.

      No relatório apresentado, Mendonça Filho propôs a realização de um referendo em 2028 para que a população decida sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. O governo federal se posiciona contra essa alteração.

      Artigos Relacionados

      Tags