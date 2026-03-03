Gleisi articula base para votar PEC da Segurança na Câmara

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou nesta terça-feira (3) parlamentares da base governista para definir os últimos encaminhamentos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança na Câmara dos Deputados. A iniciativa ocorre após mais de dez meses de negociações e em meio à expectativa de votação do texto ainda nesta semana. As informações são da CNN Brasil.

Líderes partidários firmaram entendimento para que a proposta seja analisada nesta quarta-feira (4), com deliberação pela manhã na comissão especial e, posteriormente, votação no plenário da Casa no período da tarde.

Considerada estratégica para a agenda do governo em 2026, a PEC enfrenta resistências dentro do próprio campo aliado. Bancadas de esquerda concordaram com o cronograma estabelecido, mas mantêm objeções a um dos pontos incluídos no parecer do relator, deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), que trata da redução da maioridade penal.

A reunião convocada por Gleisi no Palácio do Planalto reúne mais de 30 parlamentares da base, além de secretários da pasta e do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. O objetivo é alinhar a estratégia política para garantir a aprovação do texto nos dois momentos de votação previstos.

No relatório apresentado, Mendonça Filho propôs a realização de um referendo em 2028 para que a população decida sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes hediondos. O governo federal se posiciona contra essa alteração.