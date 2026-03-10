iFood cria rede de apoio a entregadoras vítimas de violência doméstica

247 - O iFood anunciou a criação do Juntas iFood, uma rede de proteção voltada exclusivamente para mulheres entregadoras da plataforma que enfrentam situações de violência doméstica. A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio especializado para que essas mulheres consigam romper o ciclo de violência e reconstruir suas vidas com segurança, dignidade e autonomia financeira.

A iniciativa será desenvolvida em parceria com o projeto Justiceiras. Idealizado pela advogada e ex-promotora de Justiça Gabriela Manssur, o projeto atua na ampliação de canais de combate e prevenção à violência de gênero.

Rede de apoio para entregadoras

O Juntas iFood conecta mulheres a profissionais das áreas de Direito, Psicologia e Assistência Social, oferecendo acolhimento e orientação técnica de forma gratuita e sigilosa. O programa amplia a política de suporte que o iFood já mantém para casos de violência ocorridos durante as entregas.

"O iFood gera oportunidades de renda e garante proteção às entregadoras durante a atividade. Agora, ampliamos esse compromisso para além das ruas, oferecendo suporte para que mulheres em situação de violência doméstica (cometida no ambiente familiar ou por familiares) possam reconstruir suas vidas com segurança, dignidade e autonomia financeira", afirmou Luana Ozemela, CSO e vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Ela também destacou o impacto social da iniciativa. "Quando uma mulher rompe o ciclo da violência e conquista independência, toda a sociedade avança. A iniciativa fortalece não apenas as entregadoras, mas todo o ecossistema da plataforma", declarou.

Como funciona o atendimento

O acesso ao programa pode ser feito por meio de um formulário disponível no portal do iFood. A partir de terça-feira (10), as entregadoras também receberão uma notificação no aplicativo com informações sobre o novo canal de atendimento.

Após a triagem inicial, a equipe do Justiceiras entra em contato com a solicitante em até 24 horas para iniciar o acompanhamento. O atendimento inclui orientação jurídica, suporte psicológico e assistência social.

Em situações de risco iminente, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190 ou a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180. O canal criado pela empresa não substitui os órgãos públicos, funcionando como suporte complementar para ajudar as entregadoras a sair do ciclo de violência.

Ampliação das políticas de proteção

A criação do Juntas iFood integra um conjunto de iniciativas voltadas às mulheres que atuam na plataforma. Segundo a empresa, o objetivo é fortalecer a rede de proteção e ampliar os mecanismos de acolhimento disponíveis para as entregadoras.