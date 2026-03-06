Professores ganham assinatura gratuita do Clube iFood

247 - Professores da educação básica e demais profissionais em exercício no magistério passam a contar, a partir de 6 de março, com benefícios exclusivos no aplicativo iFood. A iniciativa garante isenção de 100% na assinatura mensal do Clube iFood para docentes que possuam a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB).

A medida faz parte do #TôComProf, ação vinculada ao programa Mais Professores para o Brasil, do Ministério da Educação (MEC). A parceria entre o MEC e o iFood foi firmada em outubro de 2025 com o objetivo de ampliar iniciativas voltadas à valorização dos profissionais da educação.

Benefício pode alcançar 2,7 milhões de professores

Com a implementação da medida, cerca de 2,7 milhões de professores da educação básica e profissionais em exercício no magistério poderão acessar o benefício. Além da isenção da mensalidade do Clube iFood, os docentes terão acesso a cupons de desconto, parcerias especiais e ofertas exclusivas disponibilizadas pela plataforma.

Validação será feita por integração de sistemas

A confirmação do direito ao benefício ocorrerá por meio de integração entre os sistemas do iFood e do governo federal. O processo inclui a verificação da situação ativa da Carteira Nacional Docente do Brasil, em conformidade com a legislação aplicável.

Iniciativa reúne 45 empresas em programa de valorização docente

A ação #TôComProf reúne atualmente 45 empresas parceiras e integra o programa Mais Professores para o Brasil, instituído pelo Decreto nº 12.358/2025.

O programa foi estruturado com o objetivo de fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores na educação pública e ampliar iniciativas de valorização dos profissionais do magistério, oferecendo recursos e oportunidades de desenvolvimento. A adesão do iFood à iniciativa reforça a participação de empresas em ações voltadas ao reconhecimento dos educadores brasileiros.