“Impeachment de Xandão hoje pode ser o de Lula amanhã”, diz Helena Chagas
Jornalista alerta para risco institucional e vê ofensiva midiática como tentativa de reabilitar a extrema direita golpista
247 - A jornalista Helena Chagas fez um alerta sobre a escalada de ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, classificando o movimento como perigoso para a democracia e com potencial de produzir efeitos em cadeia sobre outras lideranças políticas. Para ela, o cerco ao magistrado não pode ser analisado de forma isolada, pois carrega implicações institucionais mais amplas.
Em publicação recente, Helena Chagas chamou atenção para o pano de fundo político da ofensiva contra Moraes, em meio a uma nova onda de reportagens sobre sua atuação. A jornalista escreveu: “Gente, independentemente de outras circunstâncias, é preciso prestar atenção ao que há por trás desse cerco ao Xandão. Tenta-se criar um clima lavajatista, lá atrás conhecido como udenista, que acabaria salvando a cara da extrema direita golpista. Muito cuidado para não soltar a fera de novo! Impeachment de Xandão hoje pode ser o de Lula amanhã!”
O comentário da jornalista surge no contexto de uma campanha midiática que se iniciou após a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, afirmar que Moraes teria telefonado para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a análise da operação de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB).
Esses contatos fariam parte de uma sequência de conversas envolvendo o negócio, inclusive uma reunião presencial, em um momento em que a operação buscaria evitar o colapso do Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. O banco foi liquidado pelo Banco Central em 18 de novembro, sob suspeita de fraudes estimadas em R$ 12,2 bilhões.