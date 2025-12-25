Malu Gaspar desafia Galípolo a dizer “em alto e bom som” que não foi pressionado por Alexandre de Moraes no caso Master

247 – A jornalista Malu Gaspar, do Globo, que foi responsável pelas denúncias sobre o contrato de R$ 129 milhões de Viviane Barci de Moraes com o Banco Master e das supostas pressões exercidas pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o Banco Central, que decretou intervenção na instituição financeira, publicou uma nova coluna nesta quinta-feira intitulada “A democracia não precisa de heróis".

Nela, Malu desafia o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a negar “em alto e bom som” que não foi pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o caso. Segundo a jornalista, Galípolo tem adotado “um comportamento errático". Primeiro, negou apenas “em off" não ter havido nenhum tipo de pressão. Em seguida, divulgou uma nota lacônica, em que confirma encontro com o ministro Moraes para tratar sobre a Lei Magnitsky, mas não nega que o caso Master tenha sido abordado. “Mas se não houve pressão, por que não dizer em público alto e bom som?", questiona.

Em sua coluna, a jornalista também critica o ministro Moraes. “Enquanto salvava a democracia, Moraes se movimentava no coração do poder de uma forma que não é preciso código de ética para considerar imprópria", escreveu. “O contrato de sua mulher foi fechado em janeiro de 2024 e continuava válido em julho de 2025, quando Moraes esteve com o presidente do BC".