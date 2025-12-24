Índia coloca em órbita o maior satélite já lançado do país e avança no mercado espacial

247 - A Índia realizou nesta quarta-feira (24) o lançamento mais pesado já feito a partir de seu território, colocando em órbita baixa da Terra um satélite de comunicações com mais de seis toneladas. A missão foi conduzida pela Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) e marcou um novo patamar para o programa espacial do país, tanto em capacidade tecnológica quanto em inserção no mercado global de lançamentos comerciais.

O feito foi noticiado originalmente pela agência ANI, que acompanhou o lançamento do foguete LVM3-M6, apelidado de “Bahubali”. A decolagem ocorreu às 8h55 (horário local), a partir do Centro Espacial Satish Dhawan, em Sriharikota, após a conclusão de uma contagem regressiva de 24 horas.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, celebrou publicamente o sucesso da missão. Em publicação na rede X, ele afirmou: “Parabéns à equipe da ISRO pelo lançamento bem-sucedido do LVM3-M6 ‘Bahubali’, colocando o satélite de comunicação BlueBird Block-2, com mais de seis toneladas, em órbita baixa da Terra.”

Em outra mensagem, destacou o significado estratégico da operação: “Este lançamento da carga útil mais pesada já realizada a partir do solo indiano reflete a crescente capacidade tecnológica da Índia”, acrescentando que a missão também demonstra o êxito da política de autossuficiência industrial conhecida como Aatmanirbhar Bharat.

Cerca de 15 minutos após a decolagem, o satélite BlueBird Block-2 se separou do foguete e foi inserido com precisão em uma órbita a aproximadamente 520 quilômetros de altitude, conforme informou a ISRO. Com massa estimada em 6.100 quilos, trata-se da maior carga já transportada pelo lançador LVM3 para a órbita baixa, superando o recorde anterior de um satélite de 4.400 quilos lançado em novembro.

A missão foi realizada dentro de um contrato comercial entre a NewSpace India Limited, braço comercial da ISRO, e a empresa norte-americana AST SpaceMobile. O BlueBird Block-2 integra uma nova geração de satélites projetados para oferecer conectividade celular direta a smartphones, sem a necessidade de torres terrestres, permitindo serviços como chamadas de voz e vídeo em 4G e 5G, mensagens, streaming e transmissão de dados em escala global.

O satélite carrega uma antena em matriz faseada de 223 metros quadrados, considerada a maior já colocada em órbita baixa pela ISRO em um satélite comercial. Segundo a agência espacial indiana, trata-se também do maior satélite de comunicações comerciais já lançado nesse tipo de órbita a partir do país.

Antes do lançamento, a ISRO confirmou que todos os preparativos haviam sido concluídos dentro do cronograma. O presidente da agência, V. Narayanan, realizou orações no templo de Tirumala, em Andhra Pradesh, horas antes da decolagem.

Após a missão, Narayanan detalhou o desempenho do veículo lançador. “O foguete injetou com sucesso e precisão o satélite de comunicação BlueBird Block-2 na órbita prevista. Este é o primeiro lançamento comercial dedicado para um cliente dos Estados Unidos, a AST SpaceMobile”, afirmou aos jornalistas.

Ele acrescentou: “Este é o nosso 104º lançamento a partir de Sriharikota e a nona missão bem-sucedida do LVM-3, demonstrando 100% de confiabilidade.”

O dirigente também ressaltou a sequência de operações recentes: “É uma missão consecutiva do LVM-3 em apenas 52 dias. Este é o satélite mais pesado já lançado a partir do solo indiano com um foguete nacional e a terceira missão totalmente comercial do LVM-3, que mostrou um histórico operacional excelente.”

O primeiro-ministro Narendra Modi também elogiou a equipe da ISRO, destacando o impacto de longo prazo do avanço tecnológico. “Impulsionado pela juventude da Índia, nosso programa espacial está se tornando cada vez mais avançado e relevante”, declarou. Segundo ele, a confiabilidade do LVM3 fortalece as bases para projetos futuros, como a missão tripulada Gaganyaan, além de ampliar os serviços comerciais de lançamento e aprofundar parcerias internacionais.

A AST SpaceMobile informou que já havia colocado em órbita cinco satélites da série BlueBird entre setembro e outubro de 2024, garantindo cobertura nos Estados Unidos e em outras regiões selecionadas. A empresa planeja novos lançamentos para expandir sua constelação, em parceria com mais de 50 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo.

A missão LVM3-M6 representa o sexto voo operacional do foguete LVM3 e sua terceira missão comercial dedicada. Segundo a ISRO, o veículo acumula agora oito missões consecutivas bem-sucedidas, incluindo as históricas Chandrayaan-2 e Chandrayaan-3, reforçando sua reputação de confiabilidade no cenário espacial internacional.