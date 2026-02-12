Inquérito contra Geddel Vieira Lima e seu irmão Lúcio volta a tramitar no STF

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a tramitação de um inquérito que investiga o ex-ministro Geddel Vieira Lima e seu irmão, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, sob suspeita de lavagem de dinheiro. A apuração, que estava paralisada desde agosto do ano passado, volta a avançar após nova determinação do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

O inquérito foi instaurado em 2018, mas acabou remetido à Justiça Federal de Brasília no ano seguinte, após o término do mandato parlamentar de Lúcio Vieira Lima. Em 2023, com a alteração nas regras do foro privilegiado definida pelo próprio STF, o processo retornou à Corte.

Agora, Moraes determinou que a Polícia Federal informe quais elementos de prova foram reunidos durante o período em que o caso tramitou na primeira instância. Após o envio dessas informações, caberá à Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre os próximos passos da investigação.

A suspeita apurada no inquérito é de que os irmãos teriam simulado a venda de cabeças de gado como forma de ocultar a origem de recursos, configurando possível esquema de lavagem de dinheiro.

Com a retomada da tramitação no STF, o processo entra em nova fase, marcada pela atualização do conjunto probatório e pela futura análise da PGR sobre eventuais providências a serem adotadas.