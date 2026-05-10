INSS inicia força-tarefa para reduzir fila do salário-maternidade

247 - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou uma força-tarefa para acelerar a análise de pedidos de salário-maternidade que aguardam resposta há mais de um mês. Segundo o órgão, a meta é avaliar 61 mil requerimentos até 22 de maio, o equivalente a cerca de 32% do estoque atual. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Batizada de Ação Nacional de Mobilização de Análise Especializada de Salário-Maternidade, a iniciativa recebeu a sigla MAES, em referência ao Dia das Mães, celebrado neste domingo (10). O trabalho começou na sexta-feira (8) e seguirá até o fim do período estabelecido pelo instituto.

O salário-maternidade é destinado a segurados do INSS em situações relacionadas ao nascimento ou adoção de filhos, aborto espontâneo ou legal e parto de natimorto. Para trabalhadores autônomos vinculados ao instituto, o benefício também pode ser concedido a mulheres e homens que comprovem o direito ao recebimento.

Crescimento das concessões

O volume de concessões do benefício registrou forte crescimento ao longo do último ano após mudanças nas regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Dados do INSS mostram que o número de benefícios autorizados passou de 48 mil em janeiro do ano passado para 94 mil em dezembro.

As solicitações do salário-maternidade também cresceram no período. Em janeiro do ano passado, o INSS recebeu 115 mil pedidos. Em novembro, o total chegou a 161 mil requerimentos.