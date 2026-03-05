Investigação da PF no caso Banco Master descreve quatro núcleos e aponta divisão de tarefas típica de uma organização mafiosa

247 – A investigação da Polícia Federal sobre o Banco Master identificou quatro núcleos de atuação em um suposto esquema criminoso, com funções distintas e “divisão de tarefas” descrita como típica de organizações criminosas. A conclusão aparece em decisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que determinou a prisão do dono do banco, Daniel Vorcaro, e de outras pessoas nesta quarta-feira (4).

As informações constam em reportagem do Valor e estão ancoradas no despacho do STF que trata das fases já deflagradas da Operação Compliance Zero. No documento, Mendonça registra que os elementos reunidos até aqui apontariam para um arranjo estruturado, com frentes especializadas e mecanismos de proteção do próprio grupo, identificado na decisão como “A Turma”.

Quatro núcleos e um desenho de atuação segmentado

De acordo com a decisão, a PF descreve quatro núcleos principais. O primeiro seria o núcleo “financeiro”, apontado como responsável pela estruturação de fraudes contra o sistema financeiro. O segundo seria o de “corrupção institucional”, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central. O terceiro, de “ocultação patrimonial e de lavagem de dinheiro”, teria operado por meio de empresas interpostas — prática que, segundo o texto, já teria sido indicada em investigações anteriores. Por fim, há o núcleo de “intimidação e obstrução de justiça”, associado ao monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.

A decisão também afirma que as investigações indicaram a existência de uma estrutura privada de vigilância e coerção, com o objetivo de obter informações sigilosas de forma ilegal e intimidar críticos do conglomerado financeiro. Esse conjunto de pontos, segundo o despacho, embasou o pedido da Polícia Federal para decretação de prisão preventiva dos investigados, incluindo Vorcaro.

O que a decisão do STF diz sobre os indícios reunidos

Ao tratar do estágio processual e do material examinado, a decisão registra: "Os elementos colhidos nas fases já deflagradas da Operação Compliance Zero demonstram, em cognição sumária própria deste estágio processual, indícios consistentes da prática de diversos crimes”. O documento cita, entre os crimes sob apuração, crimes contra o Sistema Financeira Nacional (SFN), crimes contra a administração pública, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a administração da justiça.

Em outro trecho, Mendonça afirma: "As provas documentais, registros de mensagens e fluxos financeiros analisados pela autoridade policial até o momento indicam que os investigados atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas, característica típica de organizações criminosas”. A linguagem utilizada, ao mesmo tempo em que ressalta que se trata de indícios no estágio atual, descreve um quadro de atuação coordenada e persistente.

Suspeitas de cooptação no Banco Central e contratos simulados

No eixo de “corrupção institucional”, a decisão menciona a participação de dois servidores do Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. Segundo o despacho, a investigação indicaria a articulação de instrumentos contratuais voltados a mascarar pagamentos.

A decisão afirma: "Consta ainda que Daniel Bueno Vorcaro coordenou a articulação de mecanismos destinados à formalização de contratos simulados de prestação de serviços, por intermédio de empresa de consultoria, utilizados para justificar transferências financeiras efetuadas em favor dos servidores públicos vinculados ao Banco Central, a título de contraprestação pela “assessoria” privada que forneciam”. O trecho explicita a suspeita de que os contratos teriam sido usados como cobertura formal para repasses financeiros.

O caso, se confirmado, toca em um ponto sensível da arquitetura institucional: a supervisão bancária. Por isso, a menção a servidores responsáveis por atividades de fiscalização adiciona gravidade às suspeitas descritas na decisão, já que envolve a integridade dos mecanismos de regulação e controle do sistema financeiro.

A atuação atribuída a Vorcaro na estratégia financeira do banco

Ainda segundo a decisão, a PF teria identificado participação direta do controlador do Master na condução de estratégias financeiras e institucionais. O documento diz que Vorcaro teria atuado na captação de recursos no mercado financeiro e na posterior alocação em estruturas de investimento vinculadas ao próprio conglomerado econômico, “participando” de decisões consideradas centrais para o desenho do modelo de negócios investigado.

A investigação também apontaria que Vorcaro participou da estruturação de um modelo de captação envolvendo a emissão de CDBs com remuneração acima do mercado, com posterior direcionamento dos recursos para ativos de maior risco e baixa liquidez. Na narrativa do despacho, essa engrenagem seria relevante para compreender o suposto funcionamento do núcleo financeiro e seus efeitos sobre a segurança do sistema e sobre a rastreabilidade do dinheiro.

Interlocução com supervisores e “orientações estratégicas” sobre temas sensíveis

A decisão relata ainda que o controlador do banco manteve interlocução “direta e frequente” com servidores do Banco Central responsáveis pela supervisão bancária. O texto do despacho afirma: "Neste contexto, foram identificadas comunicações nas quais o investigado solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, a elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias”.

O trecho sugere que, além do eixo financeiro, a investigação busca mapear como se daria a relação do conglomerado com instâncias de fiscalização e quais seriam, segundo os investigadores, as ferramentas usadas para influenciar ou antecipar movimentos regulatórios. É um aspecto que, se comprovado, pode ter implicações institucionais mais amplas, por envolver o ambiente de supervisão e a confiança pública no sistema.

Por que a decisão fala em risco à instrução e justifica a preventiva

Ao fundamentar a necessidade de prisão preventiva, a decisão menciona risco à instrução criminal e faz referência a uma rede de influência, além de condutas que indicariam disposição para ocultação patrimonial e interferência investigativa. O despacho afirma que a manutenção da “liberdade irrestrita” dos investigados representaria risco diante do que foi apontado até aqui.

Em um dos trechos, Mendonça escreve: "Existe, ademais, a possibilidade de reiteração delitiva ou ocultação patrimonial, considerando o poder econômico demonstrado e a estrutura organizacional apontada. Verifica-se, ainda, a capacidade de influência institucional, em razão da condição pessoal ostentada pelos alvos das medidas, as quais recaem sobre particulares e agentes públicos com trânsito em órgãos e entidades públicas relacionadas aos fatos”.

A decisão, portanto, conecta três elementos para justificar a medida cautelar: poder econômico, estrutura organizada e capacidade de influência institucional, além da hipótese de reiteração e ocultação de bens. É o conjunto desses fatores, conforme o documento, que sustentaria a necessidade de uma intervenção mais dura no curso das apurações.

Intimidação, monitoramento e o impacto sobre a liberdade de imprensa

O ponto mais explosivo descrito no despacho é o núcleo de “intimidação e obstrução de justiça”, associado ao monitoramento ilegal de críticos, incluindo jornalistas e autoridades. A decisão afirma que o grupo “A Turma” manteria “estrutura de vigilância e coerção privada” com finalidade de obter informações sigilosas e intimidar críticos.

Se a apuração confirmar a existência desse tipo de engrenagem, o caso extrapola o âmbito estritamente financeiro e toca diretamente na liberdade de imprensa e na proteção de fontes e comunicadores. A menção explícita a monitoramento de jornalistas, ainda que na forma de indícios descritos no estágio atual, ajuda a dimensionar por que o núcleo de obstrução aparece como peça central na argumentação pela preventiva.

Próximos passos e o que está em jogo

O caso Banco Master entra em um terreno no qual se cruzam sistema financeiro, regulação pública, lavagem de dinheiro e pressões sobre críticos. A decisão de André Mendonça, ao enumerar os núcleos e registrar suspeitas detalhadas, dá o tom de que a apuração busca reconstituir não apenas eventos isolados, mas um modo de operação com camadas de execução, proteção e ocultação.

Ao mesmo tempo, por se tratar de investigação em curso, a própria decisão ressalta que os elementos analisados correspondem a uma avaliação “em cognição sumária” própria deste estágio. Isso significa que o debate jurídico seguirá adiante, com contestações das defesas, aprofundamento de diligências e disputa sobre o peso e a interpretação das provas citadas — como mensagens, documentos e fluxos financeiros.

O desfecho desse processo pode impactar a percepção pública sobre a efetividade dos mecanismos de supervisão, a integridade da relação entre agentes privados e reguladores e a proteção de direitos fundamentais quando a apuração envolve alegações de vigilância e intimidação de críticos.