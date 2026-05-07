Irmão de Ciro Nogueira e empresas vinculadas são alvos da PF

247 - Um irmão do senador Ciro Nogueira (PP-PI) e empresas vinculadas a ele foram alvo de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7, durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, segundo informações do Metrópoles.

Alvos e objetivos da operação

A Polícia Federal também cumpriu mandados em endereços do próprio senador, investigando suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ao todo, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em até R$ 18,85 milhões.

Contexto da investigação

Esta fase da Compliance Zero busca aprofundar investigações sobre possíveis irregularidades envolvendo o senador e pessoas de seu entorno, incluindo familiares e empresas ligadas a ele. As medidas seguem o padrão das fases anteriores da operação, que já investigaram integrantes do Banco Master e executivos relacionados, como o próprio Daniel Vorcaro e seu primo Felipe Cançado Vorcaro.