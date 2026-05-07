PF prende primo de Vorcaro em 5ª fase da operação Compliance Zero

247 - A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 7, Felipe Cançado Vorcaro, primo do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, durante a quinta fase da Operação Compliance Zero, que também cumpre mandados contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), segundo informações do g1.

Alvos e medidas da operação

Ao todo, a PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A operação foi autorizada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro André Mendonça.

Além das prisões e buscas, a decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões. Até o momento, a reportagem do g1 não conseguiu contato com a defesa dos investigados.

Contexto da investigação

A quinta fase da operação acontece na mesma semana em que a Polícia Federal investiga mensagens do celular de Daniel Vorcaro que citam ordens de pagamento e proximidade com o senador Ciro Nogueira, apontando possível favorecimento legislativo ao Banco Master.

A investigação da PF já revelou que Vorcaro se referia a Nogueira como um “grande amigo de vida” e comemorava iniciativas do senador que beneficiavam diretamente o banco. Entre essas iniciativas está a emenda à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que ampliou o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.

Fases anteriores da operação

Na quarta fase da Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso e manifestou interesse em firmar acordo de delação premiada. A quinta fase segue com o cumprimento de mandados e análise de documentos, sem relação direta com propostas de delação ainda em avaliação.