Proposta de delação de Vorcaro detalha festas, encontros, reuniões e viagens com políticos

247 - A proposta de delação premiada apresentada pela defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, descreve, com precisão, encontros, reuniões, festas e viagens envolvendo políticos. Segundo a CNN Brasil, os anexos da delação — organizados por personagens — já estão finalizados e devem ser encaminhados ainda nesta semana à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR). O material reúne datas, horários e cidades onde teriam ocorrido os encontros citados.

Citações abrangem diferentes espectros políticos

De acordo com interlocutores que tiveram acesso ao conteúdo, a proposta menciona políticos de direita, esquerda e, principalmente, do centro. Apesar disso, não há referência a pré-candidatos à Presidência da República.

Ficam de fora nomes como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã). Ainda assim, de acordo com a reportagem, “um ex-candidato à Presidência atualmente inelegível” deve ser citado em um dos anexos.

Investigação e análise do material

Daniel Vorcaro foi preso preventivamente em 4 de março, em São Paulo, pela segunda vez. Posteriormente, foi transferido do presídio federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal, onde iniciou as negociações do acordo de delação.

Durante cerca de um mês e meio, ele recebeu visitas diárias de seus advogados para a elaboração da proposta. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e permanece detido.

Após a entrega do material, caberá às autoridades avaliar se as informações possuem valor probatório. Caso o conteúdo seja considerado consistente, investigadores deverão agendar depoimentos antes do envio do documento ao Supremo Tribunal Federal (STF).