Vorcaro diz, em proposta de delação, que contratou Viviane Barci para ter proximidade com Alexandre de Moraes

247 – O banqueiro Daniel Vorcaro afirmou, em sua proposta de delação premiada, que firmou contrato com o escritório da advogada Viviane Barci, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, para buscar proximidade com o magistrado. As informações foram publicadas pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Segundo duas fontes ouvidas sob reserva pela coluna, Vorcaro sustenta em sua delação que o contrato não implicou qualquer troca de favores entre ele e o ministro do STF. O banqueiro também teria afirmado que o acordo firmado com o escritório de Viviane Barci, no valor de R$ 129 milhões, não foi o maior contrato celebrado pelo Banco Master.

O contrato previa a prestação de serviços jurídicos e estipulava pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões ao longo de três anos. O acordo vigorou entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, sendo encerrado após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e a prisão de Vorcaro durante a Operação Compliance Zero.

Escritório confirma contrato milionário

Em nota divulgada após a revelação do caso, o escritório de Viviane Barci confirmou a existência do contrato com o Banco Master e detalhou os serviços prestados à instituição financeira.

Segundo a defesa da advogada, foram realizadas 94 reuniões de trabalho com integrantes do banco, totalizando 267 horas de atuação profissional. O escritório também afirmou ter produzido 36 pareceres e opiniões legais relacionados a diferentes áreas jurídicas.

“Foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, entre outros”, declarou o escritório em nota.

A defesa de Viviane Barci não mencionou qualquer relação entre os serviços jurídicos prestados e eventuais decisões do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.

PF e PGR analisam proposta de delação

A proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro foi apresentada pela defesa do banqueiro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República na terça-feira (6). O conteúdo agora será submetido à análise técnica das autoridades responsáveis pela investigação.

Nesta etapa, investigadores da PF e integrantes da PGR deverão avaliar se os elementos apresentados por Vorcaro possuem consistência probatória e capacidade de comprovar as declarações feitas pelo banqueiro.

Caso considerem necessário, os investigadores poderão solicitar esclarecimentos adicionais ou novas informações à defesa do dono do Banco Master antes de uma eventual homologação do acordo.

Caso será analisado por André Mendonça

Após a conclusão das análises preliminares, a delação poderá ser encaminhada ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do chamado Caso Master na Corte.

A homologação dependerá da avaliação do magistrado sobre a legalidade e a consistência do acordo firmado entre Vorcaro e as autoridades. Segundo a coluna de Igor Gadelha, a defesa do banqueiro espera que, caso a delação seja homologada, ele obtenha o benefício da prisão domiciliar.

Vorcaro foi preso no contexto da Operação Compliance Zero, investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e possíveis irregularidades em contratos milionários firmados pela instituição.