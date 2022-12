Irmão do governador do Pará, Jader Filho deve ser o ministro das Cidades a partir de janeiro

O empresário também é presidente do diretório paraense do MDB edit

247 - Filho do senador Jader Barbalho (MDB) e irmão do governador do araná, Helder Barbalho (MDB-PA), Jader Filho deverá ser o ministro das Cidades de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi publicada nesta terça-feira (27) pela coluna Painel. O emedebista Jader Filho é empresário e presidente do diretório paraense do MDB.

A bancada paraense do MDB elegeu nove deputados, tornando-se a maior do partido na Câmara dos Deputados e, como consequência, ganhou preferência na escolha de um nome do partido para comandar um ministério.

No Senado, MDB e o União Brasil formaram a terceira maior bancada, com dez senadores cada. O PL, legenda de Jair Bolsonaro, terá a maior bancada do Senado com pelo menos 14 senadores a partir de 2023.

O PSD, partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, terá 11 senadores e será a segunda maior bancada. O PT conseguiu a quarta bancada, com nove senadores confirmados.

Ministérios

Nesta terça-feira (27), a equipe Lula informou que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) será ministra do Planejamento a partir de janeiro. O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), futuro ministro das Relações Institucionais, confirmou nesta terça que a parlamentar aceitou o convite para ser ministra.

Nesta terça, o senador eleito Camilo Santana (PT-CE), futuro da Educação, confirmou que a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), será a secretária-executiva da pasta.

O presidente Lula já anunciou nomes para ministérios como Fazenda, Gestão e Inovação, Portos e Aeroportos, Ciência e Tecnologia, Igualdade Racial, Direitos Humanos, Mulher, e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Outros ministérios tiveram nomes anunciados, como Educação, Trabalho e Emprego, Cultura, Indústria e Comércio, Saúde, Secretaria-Geral da República, Controladoria-Geral da União e Advocacia Geral da União.

Outras pastas com nomes anunciados foram Casa Civil, Defesa e Relações Exteriores.

