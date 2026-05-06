Itaú começa renegociação pelo Novo Desenrola Brasil

247 - O Itaú Unibanco iniciou nesta quarta-feira (6) as renegociações de dívidas com clientes no âmbito do Novo Desenrola Brasil, programa do governo Lula voltado a reduzir a pressão do endividamento das famílias.

Segundo o banco, as repactuações serão realizadas exclusivamente por seus canais oficiais e obedecerão aos parâmetros definidos para o programa. A iniciativa é direcionada a trabalhadores com renda mensal de até cinco salários mínimos e dívidas de até R$ 15 mil.

Pelas regras informadas pelo Itaú, poderão ser incluídos débitos em atraso entre 90 dias e dois anos, desde que tenham sido contratados até 31 de janeiro de 2027. O objetivo do Novo Desenrola Brasil é facilitar acordos para consumidores endividados dentro dos limites definidos pelo programa federal.

Além do atendimento aos clientes enquadrados nos critérios do Desenrola, o Itaú afirmou que também oferece condições especiais de renegociação para correntistas e consumidores que não se encaixam nas exigências do programa. A instituição não detalhou, na nota, quais serão essas ofertas nem os percentuais de desconto aplicados.

A adesão do Itaú ocorre no mesmo dia em que o banco comentou seus resultados do primeiro trimestre. Na ocasião, o presidente da instituição, Milton Maluhy Filho, elogiou o Novo Desenrola Brasil, mas avaliou que o efeito da iniciativa sobre o banco deve ser mais limitado do que em outras instituições financeiras.

De acordo com Maluhy, a composição da base de clientes do Itaú explica essa expectativa. O executivo afirmou que o público do banco está mais concentrado nas faixas de média e alta renda, enquanto o Novo Desenrola Brasil tem como foco trabalhadores de renda mais baixa.