Janja critica vídeos de pessoas bebendo detergente contaminado: ‘é muita ignorância’

247 - A primeira-dama primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, criticou, nesta segunda-feira (12), a circulação de vídeos nas redes sociais em que pessoas aparecem ingerindo detergente da marca Ypê após um alerta sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muita ignorância”, declarou a primeira-dama.

A declaração foi feita durante cerimônia no Palácio do Planalto em homenagem às vítimas da Covid-19. Sem citar diretamente a marca, Janja condenou a politização de temas ligados à saúde pública e afirmou que a desinformação coloca vidas em risco.

Governo alerta para riscos à saúde

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também comentou a repercussão dos vídeos e alertou para os riscos da ingestão de produtos saneantes. Segundo ele, esse tipo de comportamento remete ao negacionismo observado durante a pandemia de Covid-19.

Padilha destacou que detergentes possuem substâncias tóxicas e podem provocar intoxicação grave, queimaduras no trato digestivo e vômitos. “É desinformação e coloca vidas em risco”, alertou o ministro.

O ministro ressaltou ainda que a apuração sanitária contou com a participação de órgãos estaduais de vigilância de São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado político de Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o diretor da Anvisa responsável pela área técnica envolvida na recomendação foi indicado durante o governo do ex-presidente.

Entenda a polêmica envolvendo a Ypê

A controvérsia começou após a Anvisa determinar o recolhimento de lotes do detergente Ypê por risco de contaminação microbiológica. A medida passou a ser questionada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e da extrema direita nas redes sociais. Parte desse grupo alegou que a medida teria motivação política, após a divulgação de informações sobre doações feitas por empresários ligados à companhia à campanha de Bolsonaro em 2022.

Vídeos publicados por perfis bolsonaristas mostram pessoas esfregando detergente em alimentos e simulando o consumo do produto como forma de protesto contra a decisão da agência reguladora. Parte das publicações sugeria que a medida teria motivação política devido a doações feitas pela família Beira, proprietária da Ypê, à campanha de Bolsonaro em 2022.

Padilha nega motivação política

Ao comentar as acusações, Alexandre Padilha ressaltou que a decisão da Anvisa teve como objetivo proteger consumidores após a identificação de bactérias nos lotes analisados e negou qualquer interferência política no processo. O governo federal reforçou a orientação para que a população siga rigorosamente as recomendações dos órgãos sanitários e evite atitudes que coloquem a saúde em risco.