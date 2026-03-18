Jaques Wagner diz que jamais fez qualquer intermediação relacionada ao caso Master

247 – O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que não teve qualquer participação em negociações envolvendo o Banco Master e uma empresa ligada à sua nora, Bonnie de Bonilha. A informação foi publicada pelo Metrópoles, que revelou o vínculo comercial entre a empresa e a instituição financeira.

De acordo com a reportagem, uma empresa em nome de Bonnie de Bonilha integra a folha de pagamentos do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Ela teria sido contratada para prospectar operações de crédito consignado por meio da BK Financeira, empresa fundada em 2021.

Bonnie é casada com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia e enteado de Jaques Wagner. A BK Financeira tem como sócio o advogado Moisés Dantas, que confirmou à coluna a existência do contrato com o banco.

Em declaração ao Metrópoles, Dantas detalhou a natureza do serviço prestado: “Somos sócios desde 2022, e o serviço prestado não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação, em caráter de exclusividade, de operações e convênios de crédito consignado, modalidade existente em todo o Brasil”.

Ele também afirmou que os pagamentos foram realizados dentro da legalidade: “Todos os valores recebidos foram formalizados por meio de nota fiscal, e balanços e extratos estão à disposição das autoridades”.

Diante da repercussão, Jaques Wagner negou qualquer envolvimento no caso. Em sua manifestação, declarou que “jamais participou de qualquer intermediação ou negociação em favor da empresa citada”, acrescentando que cabe exclusivamente à empresa prestar esclarecimentos sobre suas atividades e contratos.

Mudanças societárias e alteração de atividade

Além da BK Financeira, Bonnie de Bonilha também é proprietária da BN Representações. Segundo registros da Receita Federal citados pela reportagem, a empresa atua na área de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis.

Até 26 de janeiro deste ano, no entanto, a companhia tinha outro nome e atuava em segmento distinto. Chamava-se “Vamos Florir Comércio de Flores Ltda.” e operava no varejo de plantas e flores naturais.

No mesmo período, houve mudança no quadro societário: o irmão de Bonnie, Patrich Toaldo Bonilha, deixou a sociedade, e ela passou a exercer a administração de forma individual.