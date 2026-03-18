Mudança na defesa de Vorcaro reforça expectativa de delação premiada

247 - A substituição do advogado Pierpaolo Bottini por José Luís Oliveira Lima na defesa de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, é interpretada como um sinal de que ele pode seguir o caminho da delação premiada. Antes de ser preso, Vorcaro já dava indícios de que pretendia usar informações como instrumento de pressão, ao tentar contato com o ministro Fernando Haddad com um recado direto. As informações foram publicadas originalmente pelo colunista Elio Gaspari, da Folha de S.Paulo, que analisa o possível impacto de uma eventual colaboração do ex-banqueiro com as autoridades.

A delação premiada no Brasil tem um histórico irregular, marcado por momentos de grande repercussão e outros de descrédito. Um exemplo citado é o do ex-ministro Antonio Palocci, que em 2018 prestou depoimentos à Polícia Federal sem que suas declarações resultassem em investigações consistentes. Segundo o relato, suas acusações acabaram não sendo aprofundadas, incluindo alegações sobre recursos vindos da Líbia para o PT por meio de contas ligadas ao marqueteiro Duda Mendonça, que já colaborava com as apurações. O Ministério Público, à época, demonstrou desconfiança e evitou dar continuidade às revelações.

No caso de Vorcaro, o cenário é distinto, mas igualmente cercado de incertezas. Detido em uma prisão de segurança máxima, ele enfrenta a perspectiva de sanções severas, como multas elevadas e uma longa pena de prisão. Nesse contexto, a colaboração com as investigações surge como alternativa estratégica. A questão central, no entanto, é o alcance e a comprovação das informações que ele poderia oferecer.

O histórico de relações do ex-banqueiro com integrantes do Banco Central, parlamentares e membros do Judiciário já é conhecido, embora parte dessas conexões careça de documentação. Uma eventual delação poderia contribuir para revelar mecanismos pouco visíveis do funcionamento político em Brasília, especialmente no que diz respeito a favorecimentos, trocas de interesse e formas de remuneração de aliados.

Experiências internacionais são mencionadas como referência, como o caso do financista Ivan Boesky, nos Estados Unidos, que colaborou com investigações nos anos 1980 após ser monitorado pelas autoridades. Outro exemplo é o de Michael Milken, que acabou condenado, multado e posteriormente perdoado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar dessas referências, a eficácia de uma possível colaboração de Vorcaro dependerá da consistência das provas apresentadas e da capacidade de conduzir investigações mais aprofundadas do que aquelas vistas em episódios anteriores. A simples prestação de depoimentos pode não ser suficiente. Para que sua colaboração tenha impacto real, será necessário oferecer elementos concretos que permitam aos investigadores avançar em novas frentes e revelar aspectos ainda desconhecidos das estruturas de poder.