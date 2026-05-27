Jornalista do Intercept rebate Eduardo Bolsonaro após ataques e acusações sobre ligação com o PCC

247 - O jornalista Steven Monacelli, do Intercept, reagiu aos ataques feitos por Eduardo Bolsonaro após ir à residência do ex-deputado no Texas durante a apuração de reportagens sobre repasses milionários ligados a Daniel Vorcaro. A resposta ocorreu depois de o bolsonarista afirmar que pessoas "ligadas ao PCC" teriam ido até sua casa para constranger sua esposa e sua filha de 5 anos.

Em publicação nas redes sociais, Monacelli negou qualquer ligação com o PCC, afirmou que não invadiu a residência do parlamentar e cobrou uma retratação pública. "Não estou ligado ao PCC, não invadi sua casa, não falei com sua filha e o Departamento de Polícia de Southlake me disse que não há investigação aberta relacionada à sua chamada à polícia depois que toquei sua campainha", escreveu o jornalista. Em seguida, acrescentou: "Eu o encorajo a retirar essas falsas declarações".

Ataques de Eduardo Bolsonaro

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro relatou que um jornalista identificado como profissional do Intercept Brasil tocou a campainha da casa onde vive com a família e, posteriormente, teria procurado vizinhos para fazer perguntas sobre a rotina do local.

Segundo o Metrópoles, Eduardo Bolsonaro acionou a polícia após a ida do repórter à residência da família no Texas. Heloísa Bolsonaro, esposa do ex-deputado, afirmou que o jornalista foi atendido pela filha do casal, apresentou-se como profissional de imprensa e perguntou se a família morava no endereço. Ela disse que encerrou a conversa logo em seguida.

A declaração de Eduardo Bolsonaro ocorreu em meio à repercussão de reportagens envolvendo mensagens sobre repasses milionários ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo a apuração, recursos negociados por Flávio Bolsonaro teriam sido destinados a um fundo administrado por um advogado de Eduardo nos Estados Unidos, levantando suspeitas sobre eventual uso dos valores pelo ex-parlamentar, que vive no país desde 2025.

Ao comentar o episódio, Eduardo Bolsonaro também mencionou o acesso a armas no Texas. "Aqui no Texas muitas pessoas têm armas em casa e, normalmente, as pessoas que você recebe na sua casa são pessoas que você conhece. Não estou fazendo ameaça a ninguém, estou só falando que é uma situação totalmente grave", declarou.

O Intercept Brasil divulgou nota afirmando acompanhar "ameaças, mentiras e exposição pública relacionadas ao exercício da atividade jornalística". O veículo informou ainda que monitora os desdobramentos do caso e as questões relacionadas à segurança do profissional envolvido.