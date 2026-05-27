Eduardo Bolsonaro leva vida de luxo em mansão de R$ 6 milhões nos EUA

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) vive em uma mansão de luxo na cidade de Southlake, no Texas, avaliada em mais de R$ 6 milhões, segundo reportagem publicada nesta terça-feira (27) pelo Intercept Brasil. A publicação afirma ter identificado o imóvel por meio de registros públicos, dados comerciais e cruzamento de informações divulgadas pela própria família Bolsonaro nas redes sociais.

De acordo com o Intercept Brasil, Eduardo mora na residência desde que se mudou para os Estados Unidos, em fevereiro de 2025. O imóvel, descrito em anúncios imobiliários como um local que oferece “uma vida de resort”, conta com quatro quartos, piscina e acesso a clube com quadras de tênis e lagoa privativa.

A esposa do ex-deputado, Heloísa Bolsonaro, confirmou à reportagem que a família reside no local, mas recusou conceder entrevista. O imóvel fica em Southlake, uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos.

Segundo os anúncios imobiliários citados pela reportagem, a casa esteve disponível para aluguel até fevereiro deste ano por 5.950 dólares mensais — cerca de R$ 30 mil na cotação atual. O portal Zillow, especializado no mercado imobiliário norte-americano, avalia a propriedade em aproximadamente 1,22 milhão de dólares, equivalente a mais de R$ 6 milhões.

A divulgação do alto padrão de vida de Eduardo Bolsonaro ocorre em meio a questionamentos sobre suas fontes de renda nos Estados Unidos. O ex-parlamentar teve bens bloqueados pela Justiça brasileira e é investigado pela Polícia Federal. Conforme informou o portal G1, a apuração busca esclarecer se ele teria recebido recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Em vídeo publicado nas redes sociais no último dia 17 de maio, Eduardo negou ser proprietário de outro imóvel nos Estados Unidos, localizado em Arlington. Na gravação, afirmou que mora “de aluguel” e declarou enfrentar dificuldades financeiras. “Moro de aluguel”, disse Eduardo Bolsonaro no vídeo divulgado em suas redes sociais

Na mesma data, durante uma transmissão ao vivo ao lado do influenciador Paulo Figueiredo, Eduardo afirmou que vive nos Estados Unidos com “renda passiva” e citou ter recebido R$ 2 milhões provenientes de uma campanha organizada por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A transferência via Pix havia sido confirmada por Jair Bolsonaro em junho de 2025.

A reportagem do Intercept também detalha que Eduardo Bolsonaro declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), antes das eleições de 2022, patrimônio de R$ 1,76 milhão. Segundo os dados apresentados à Justiça Eleitoral, o montante incluía um imóvel financiado avaliado em R$ 1 milhão, outro imóvel quitado no valor de R$ 160 mil e cerca de R$ 600 mil em depósitos bancários provenientes da venda de um curso online.O endereço da residência em Southlake foi confirmado pelo Intercept Brasil após um repórter comparecer ao local para solicitar entrevista. Segundo a publicação, Eduardo Bolsonaro acionou a polícia local após a visita do jornalista. Em boletim de ocorrência citado pela reportagem, as autoridades informaram que não houve crime nem investigação aberta sobre o episódio.

Nos Estados Unidos, a liberdade de imprensa é protegida pela Primeira Emenda da Constituição norte-americana.

A mansão onde Eduardo vive pertence, desde 2019, ao Bunce Family Trust, fundo familiar privado administrado por Christopher Bunce e Natalie Bunce. O Intercept afirma ter tentado contato com os responsáveis pelo imóvel, mas não recebeu resposta até a publicação da matéria.

A reportagem ainda relembra que Eduardo Bolsonaro é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) por articulações realizadas a partir dos Estados Unidos contra instituições brasileiras. Segundo registros da Câmara dos Deputados, ele se licenciou do mandato em março de 2025 alegando motivos médicos e questões pessoais.

O Intercept Brasil também menciona mensagens obtidas pela publicação envolvendo Eduardo Bolsonaro, o empresário Thiago Miranda e o banqueiro Daniel Vorcaro. Conforme a reportagem, as conversas tratariam do envio de recursos milionários aos Estados Unidos relacionados à produção do filme “Dark Horse”, projeto sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro.

Segundo o veículo, Daniel Vorcaro teria se comprometido a investir R$ 134 milhões no longa-metragem. Documentos obtidos pela reportagem indicariam que ao menos R$ 61 milhões foram enviados entre janeiro e maio de 2025.