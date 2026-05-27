Vídeo desmente Eduardo Bolsonaro sobre "invasão" à sua casa nos EUA

247 - Vídeo divulgado pelo Intercept Brasil nesta quarta-feira (27) contradiz a versão do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre uma suposta "invasão" à sua casa nos EUA e mostra uma abordagem cordial de um repórter do portal à residência onde o ex-deputado federal vive com a família no Texas.

Na última sexta-feira (22), Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acionou a polícia dos Estados Unidos depois que um jornalista do Intercept Brasil foi até o imóvel onde ele mora com a esposa, Heloísa Bolsonaro, e a filha do casal. Segundo Heloísa, o repórter tocou a campainha, foi recebido pela criança, de 5 anos, apresentou-se e tentou confirmar se a família residia no local.

De acordo com o relato feito por Heloísa nas redes sociais, ela se recusou a responder ao jornalista e fechou a porta. A polícia foi chamada, mas, quando os agentes chegaram ao endereço, o repórter já não estava mais no local. Eduardo afirmou ter enviado imagens do jornalista às autoridades norte-americanas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro disse que a conduta do repórter poderia ser enquadrada como invasão de privacidade e de domicílio. Ele também fez uma ameaça velada ao comentar o episódio: “aqui no Texas muitas pessoas têm arma em casa”.

Imagens mostram abordagem cordial

O vídeo divulgado pelo Intercept nesta quarta-feira (27) mostra, porém, uma abordagem sem confronto. Nas imagens, o jornalista caminha por uma rua de acesso público, vai até a casa, toca a campainha e é atendido por Heloísa Bolsonaro.

O repórter se identificou como profissional do Intercept, perguntou se Eduardo Bolsonaro estava no local e se o casal estaria disponível para uma entrevista. Diante da negativa, agradeceu e deixou o endereço.

“Ao chegar até a mansão, em uma rua que tem acesso público e livre, ele [repórter] caminhou pela calçada e tocou a campainha. Heloísa, esposa de Eduardo, abriu. O repórter informou que trabalhava para o Intercept, perguntou se o ex-deputado estava e se o casal estava disponível para uma entrevista. Após a negativa, agradeceu e foi embora”, relatou o Intercept.