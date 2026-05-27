Trump fez elogios a Lula em conversa com Flávio Bolsonaro

247 - A jornalista Mariana Sanches, do UOL, revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente Lula (PT) diante do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e também comentou reformas na Casa Branca durante encontro no Salão Oval na terça-feira (26).

Segundo o relato de Sanches, Trump fez uma avaliação pessoal do presidente brasileiro mesmo na presença de um aliado do bolsonarismo. Para a jornalista, o episódio contrasta com a tentativa de transformar a imagem do encontro em um ativo político-eleitoral. “O Trump teria dito que o Lula aparentava ser muito velho, mas que, quando ele falava e agia, ele passava uma impressão diferente, de uma pessoa muito dinâmica e de uma pessoa muito esperta. Portanto, Donald Trump fez elogios ao Lula diante de Flávio Bolsonaro, foi isso que aconteceu”, afirmou Mariana Sanches.

A declaração, de acordo com a jornalista, indica que Trump teria feito comentários positivos sobre Lula em um contexto considerado sensível para apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). O relato também acrescenta um novo elemento aos bastidores da conversa, ao mostrar que o presidente norte-americano teria se afastado da leitura política esperada por seus interlocutores.

Reformas na Casa Branca entraram na conversa

Mariana Sanches disse ainda que Trump dedicou parte expressiva do encontro a falar sobre intervenções no complexo presidencial norte-americano. Segundo ela, o tema ocupou mais de 10 minutos da conversa e incluiu comentários sobre o Roseiral da Casa Branca, conhecido em inglês como Rose Garden.

“O Trump passou mais de 10 minutos falando sobre as reformas que ele está fazendo na Casa Branca. Disse que mandou cimentar o Rose Garden, o jardim ali da Casa Branca, icônico, histórico, porque muito pouca gente usava, defendeu a construção do salão de festa, super polêmico, caro, até a base republicana está insatisfeita com isso”, relatou a jornalista.

Sanches também descreveu um comportamento disperso de Trump durante a conversa. De acordo com a jornalista, o presidente norte-americano alternou temas de forma repentina e chegou a interromper o diálogo para falar com assessores.