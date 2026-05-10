José Guimarães critica escala 6x1 e defende mais dignidade para mães trabalhadoras

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, José Guimarães (PT), publicou neste domingo (10), Dia das Mães, uma mensagem em defesa de condições de trabalho mais humanas para mulheres submetidas à escala 6x1. Em publicação nas redes sociais, o ministro classificou o modelo de jornada como "cruel" e afirmou que a rotina imposta a milhares de trabalhadoras compromete o descanso, a convivência familiar e a qualidade de vida.

"Ser mãe já exige força, dedicação e renúncia todos os dias. Por isso, é inaceitável que tantas mulheres ainda sejam submetidas à escala 6x1, um modelo cruel que retira tempo de descanso, convivência e qualidade de vida", escreveu. Na sequência, Guimarães afirmou que a defesa da manutenção desse regime ignora a realidade enfrentada por mães trabalhadoras em todo o país.

"Defender a manutenção dessa jornada é ignorar a realidade de milhares de mães que se desdobram entre o trabalho e o cuidado com a família", declarou. O ministro também associou o Dia das Mães à defesa de melhores condições de trabalho e à valorização das mulheres.

"Neste Dia das Mães, além da homenagem, fica a defesa de mais dignidade, mais tempo para viver e da superação de uma lógica de trabalho que sacrifica a vida em nome da exaustão", afirmou. Ao concluir a mensagem, Guimarães defendeu respeito e valorização às trabalhadoras.