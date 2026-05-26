Juiz eleitoral confirma expulsão de Aldo Rebelo do Democracia Cristã

247 - O juiz eleitoral Tiago Machado confirmou, nesta segunda-feira (25), a expulsão do ex-ministro Aldo Rebelo do Democracia Cristã (DC). A exclusão de Aldo dos quadros partidários ocorreu após deliberação da direção nacional da legenda. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o registro da expulsão já foi efetivado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Aldo Rebelo segue se apresentando como pré-candidato à Presidência da República pelo partido e afirmou que pretende recorrer da medida. A disputa interna no DC ganhou força após a articulação para filiação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, cotado para disputar a Presidência da República pela legenda.

Em reação ao movimento do partido, Aldo fez acusações contra o presidente nacional do DC, João Caldas, associando-o ao caso Master. As declarações contribuíram para a decisão de expulsão.

Joaquim Barbosa ainda não confirmou candidatura à Presidência. O ex-ministro condiciona uma eventual entrada na disputa à existência de uma estrutura considerada adequada para a campanha.