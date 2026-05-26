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      Juiz eleitoral confirma expulsão de Aldo Rebelo do Democracia Cristã

      Decisão do juiz Tiago Machado oficializa exclusão do ex-ministro dos quadros do partido em meio à disputa interna envolvendo Joaquim Barbosa

      Aldo Rebelo (Foto: José Cruz/Agência Brasil)
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      247 - O juiz eleitoral Tiago Machado confirmou, nesta segunda-feira (25), a expulsão do ex-ministro Aldo Rebelo do Democracia Cristã (DC). A exclusão de Aldo dos quadros partidários ocorreu após deliberação da direção nacional da legenda. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o registro da expulsão já foi efetivado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

      Aldo Rebelo segue se apresentando como pré-candidato à Presidência da República pelo partido e afirmou que pretende recorrer da medida. A disputa interna no DC ganhou força após a articulação para filiação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, cotado para disputar a Presidência da República pela legenda.

      Em reação ao movimento do partido, Aldo fez acusações contra o presidente nacional do DC, João Caldas, associando-o ao caso Master. As declarações contribuíram para a decisão de expulsão.

      Joaquim Barbosa ainda não confirmou candidatura à Presidência. O ex-ministro condiciona uma eventual entrada na disputa à existência de uma estrutura considerada adequada para a campanha.

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