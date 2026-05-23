Aldo Rebelo decide recorrer da expulsão e enfrentará Joaquim Barbosa na convenção do DC

247 – O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou neste sábado (23), no Guarujá (SP), onde se realiza o Fórum Esfera, que irá recorrer da decisão do Democracia Cristã (DC) de expulsá-lo da legenda e confirmou que pretende disputar a indicação do partido à Presidência da República na convenção partidária, enfrentando o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa.

Em entrevista ao Brasil 247, Aldo classificou como “arbitrária” a decisão da direção nacional do partido e reafirmou sua disposição de manter a pré-candidatura ao Palácio do Planalto. O movimento amplia a crise interna no DC, intensificada após o presidente da legenda, João Caldas, anunciar Joaquim Barbosa como novo nome do partido para a corrida presidencial de 2026.

Aldo Rebelo vem defendendo uma plataforma baseada na retomada de projetos de desenvolvimento econômico que, segundo ele, estariam sendo bloqueados por restrições ambientais excessivas e por pressões internacionais. Para o ex-ministro, parte significativa das barreiras impostas ao Brasil atende a interesses externos contrários ao crescimento do país.

Sua proposta inclui acelerar investimentos estratégicos na Margem Equatorial, considerada uma das principais apostas da Petrobras para expansão da produção de petróleo, além da exploração de riquezas minerais na Amazônia, incluindo reservas de terras raras consideradas essenciais para a indústria de alta tecnologia e para a transição energética global.

“Se a Amazônia for desbloqueada, o Brasil cresce 4% ao ano”, afirmou Aldo ao Brasil 247.

A declaração reforça o eixo central da pré-campanha do ex-ministro, que busca associar desenvolvimento econômico, soberania nacional e exploração de recursos naturais como motores de crescimento do país. Aldo também tem defendido maior autonomia do Brasil em relação às pressões internacionais sobre a política ambiental brasileira.

A disputa interna no Democracia Cristã tende agora a se aprofundar diante da decisão de Aldo de enfrentar Joaquim Barbosa na convenção partidária. O episódio expõe um racha na legenda em meio às articulações para as eleições presidenciais de 2026.