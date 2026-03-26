Justiça italiana autoriza extradição de Carla Zambelli ao Brasil

247 - A Justiça da Itália autorizou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL), conforme notificação encaminhada ao governo brasileiro nesta quinta-feira (26). A decisão abre caminho para o retorno da parlamentar ao Brasil, onde deverá cumprir pena após condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Zambelli está presa em território italiano desde 29 de julho de 2025. Com a autorização judicial, a expectativa é que a transferência ocorra nas próximas semanas. Ao chegar ao Brasil, a ex-deputada deve ser encaminhada à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, conhecida como Colmeia.

Condenada pelo STF em dois processos, a ex-parlamentar teve sua situação judicial agravada após deixar o país. A decisão da Justiça italiana representa um avanço no processo de cooperação internacional entre os dois países para cumprimento de penas.

A defesa de Carla Zambelli informou que pretende recorrer da decisão. Segundo os advogados, o caso será levado à Corte de Apelação italiana, o que pode influenciar o cronograma da extradição.

Defesa tenta reverter decisão na Itália

Mesmo com a autorização judicial, o processo ainda não está totalmente encerrado. O recurso anunciado pela defesa pode prolongar a permanência da ex-deputada na Itália, dependendo do andamento da análise na instância superior

A eventual extradição de Zambelli ocorre em um contexto de intensificação da cooperação jurídica internacional envolvendo autoridades brasileiras e europeias, especialmente em casos de condenações criminais já definidas pelo STF