Kassab reúne presidenciáveis do PSD em SP em meio a crise com Tarcísio

247 - O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, organiza para a próxima semana um evento em São Paulo com três nomes cotados para disputar a Presidência da República pela sigla: Eduardo Leite (RS), Ratinho Júnior (PR) e Ronaldo Caiado (GO).

A iniciativa ocorre em um cenário de tensão política com o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e reforça o movimento do partido de se posicionar para as eleições de 2026.

As informações foram publicadas pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, o encontro está marcado para a sexta-feira (6), no clube Monte Líbano, na capital paulista, onde os três governadores devem participar de um debate para apresentar propostas e discutir o projeto do PSD para o país.

O convite para o evento, assinado por Kassab e distribuído a lideranças da legenda, convoca a militância a ampliar a mobilização política. “Convide as lideranças políticas de sua região e participe”, afirma o texto encaminhado aos correligionários.

Além do debate, a programação pode incluir a filiação de deputados federais e estaduais ao PSD, entre eles parlamentares que deixaram o PSDB recentemente. A movimentação reforça a estratégia de fortalecimento da legenda no estado e no cenário nacional.

Kassab também planeja organizar uma espécie de caravana com os três presidenciáveis por cidades do interior e do litoral paulista. O roteiro prevê passagens por Carapicuíba, Itapevi, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba. Em cada município, o partido conta com o apoio de vereadores, deputados, prefeitos e ex-prefeitos para estruturar os encontros.

Os detalhes das agendas ainda estão em fase de organização, mas a expectativa é de que a maioria dos eventos inclua atos de filiação partidária, ampliando a base do PSD em diferentes regiões do estado.

De acordo com a coluna, o projeto de Kassab de lançar um candidato próprio ao Palácio do Planalto pode ter impacto direto na composição da chapa de Tarcísio em 2026. Atualmente, o cargo de vice-governador é ocupado por Felício Ramuth, filiado ao PSD.

Lideranças políticas paulistas avaliam que apenas partidos alinhados à eventual candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência poderão integrar o palanque de Tarcísio. O governador já declarou que “vai trabalhar muito” pela eleição do filho 01 de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que adiciona um componente estratégico à disputa interna por espaços e alianças no estado.