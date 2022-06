Lenio Streck ironiza pedido de CPI feito por Bolsonaro: 'o sujeito mata os pais e depois, no júri, pede clemência por ser órfão'

Apoie o 247

ICL

247 - O jurista Lenio Streck fez neste sábado (18) ironias a Jair Bolsonaro (PL), que defendeu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Petrobrás.

"Brasil patético: Bolsonaro quer - pasmem - uma CPI para investigar a Petrobrás, que é parte do governo que ele chefia. Bingo. Como explicar? Tentarei: o sujeito mata o pai e a mãe e depois, no júri, pede clemência por ser órfão! Em latim é + fácil: venire contra factum proprium!", escreveu o jurista no Twitter.

Bolsonaro defendeu a abertura de uma CPI depois que a Petrobrás anunciou, nessa sexta-feira (17), um reajuste de 5,18% para o litro da gasolina e de 14,21% para o litro do diesel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maioria dos 11 integrantes do conselho da empresa foi indicada pelo governo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder dos caminhoneiros autônomos, Wallace Landim, disse nessa sexta que uma greve da categoria "é o mais provável" após o reajuste nos preços dos combustíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasil patético: Bolsonaro quer - pasmem- uma CPI para investigar a Petrobras, que é PARTE do governo que ele chefia. Bingo.Como explicar? Tentarei: o sujeito mata o pai e a mãe e depois, no júri, pede clemência por ser órfão! Em latim é + fácil: venire contra factum proprium! — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) June 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE