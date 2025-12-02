Leoa atacou jovem pelo pescoço, mas não devorou a vítima, aponta laudo do IML

247 - O laudo inicial do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morreu em decorrência de um ataque de leoa no Parque Zoobotânico Arruda Almeida, na Paraíba. A informação foi divulgada pela CNN Brasil. O relatório aponta que a causa da morte foi choque hemorrágico provocado pelo perfuramento de vasos cervicais, provavelmente causado pela mordida do animal na região do pescoço.

Segundo o IML, o corpo do jovem ainda passará por exames complementares — entre eles, um toxicológico e um procedimento de “identificação técnica”. A liberação aos familiares só ocorrerá após a conclusão das análises.Especialistas consultados e técnicos envolvidos na perícia destacam que a mordida no pescoço é um comportamento típico de felinos de grande porte, utilizado para imobilizar rapidamente a presa. O laudo também confirma que a leoa não se alimentou da vítima, afastando rumores que circularam pouco após o incidente.

Imagens mostram ataque imediato

Vídeos registrados por visitantes no momento do ataque mostram Gerson descendo por uma árvore e, ao alcançar o chão, sendo imobilizado pela leoa com mordidas nas pernas e no pescoço. A administração municipal confirmou à CNN que o jovem invadiu deliberadamente o cercado, escalando estruturas de segurança e rompendo as barreiras de proteção antes de ser alcançado pelo animal.

Após o ataque, o parque foi imediatamente fechado para remoção do corpo e isolamento da área. A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) conduz a apuração administrativa sobre o episódio.

Bióloga responsável diz que ataque foi “comportamento natural”

Nas redes sociais, a bióloga Marília Maia, responsável pelo cuidado da leoa, divulgou um vídeo ao lado da administração do parque para esclarecer informações que circularam após a tragédia. Ela reforçou que o animal agiu conforme o instinto da espécie e negou que tivesse se alimentado do jovem. “Um comportamento natural da espécie”, explicou a especialista, ressaltando ainda que a leoa se afastou logo após o ataque.

Repercussão e próximos passos

O caso gerou grande comoção na região e reacendeu discussões sobre segurança em zoológicos, além do comportamento de visitantes que tentam ultrapassar barreiras de proteção. A prefeitura informou que revisará os protocolos internos após a conclusão das investigações.Enquanto isso, o IML segue com os exames complementares. O corpo de Gerson será entregue à família quando todos os procedimentos forem concluídos.