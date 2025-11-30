Leoa mata homem que invadiu jaula no zoológico de João Pessoa

247 - Um homem morreu na manhã deste domingo (30) depois de invadir o recinto de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa. Segundo a CNN Brasil, o homem escalou barreiras de segurança até alcançar a área do animal.

Em nota, a Prefeitura de João Pessoa destacou que a invasão ocorreu de “maneira deliberada”. A vítima ultrapassou uma parede superior a seis metros de altura, escalou grades de proteção e utilizou uma das árvores próximas ao recinto para acessar o interior do cercado. Ele foi atacado pela leoa logo após entrar no espaço e não resistiu aos ferimentos.

Invasão rápida ao recinto e ataque fatal

Ainda conforme a reportagem, aPolícia Civil trata o caso como possível suicídio. A perícia inicial aponta que o homem teria agido rapidamente, dificultando a intervenção das equipes de segurança do parque, que tentaram impedir seu avanço. Ainda conforme as autoridades, a ação surpreendeu servidores e visitantes, dada a altura das estruturas de contenção e as normas técnicas de segurança adotadas pelo parque.

Parque é fechado após ocorrência

Após o ataque, o Parque Arruda Câmara foi imediatamente fechado para a remoção do corpo e os procedimentos conduzidos pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam). As atividades seguem suspensas enquanto a investigação avança. A administração municipal acionou as equipes responsáveis para garantir o isolamento da área e acompanhar o trabalho da Polícia Civil na apuração das circunstâncias da morte.

Nota oficial detalha sequência dos fatos

Em comunicado, a Prefeitura relatou que, “de maneira rápida e surpreendente”, o homem escalou a parede do recinto, ultrapassou grades de segurança e conseguiu entrar na área da leoa antes de qualquer contenção. A nota afirma que “embora as equipes de segurança tenham tentado impedir a ação, o homem agiu de forma rápida no acesso ao recinto e veio a óbito em decorrência dos ferimentos provocados pelo animal”.

O texto destaca ainda que o parque cumpre as normas de segurança exigidas para recintos de grandes felinos, mas que a vítima insistiu em acessar a área restrita. A Prefeitura manifestou solidariedade à família e informou que está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação.