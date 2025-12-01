Imprensa internacional repercute morte por ataque de leoa em zoológico de João Pessoa

247 - A morte de Gerson de Melo Machado, conhecido como “Vaqueirinho”, atacado por uma leoa após invadir o recinto do animal no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, no domingo (30), ganhou atenção de veículos de imprensa de vários países. A tragédia foi registrada por visitantes e as imagens circularam nas redes sociais.

Segundo a Prefeitura de João Pessoa, o jovem escalou uma parede de mais de seis metros, ultrapassou grades de proteção e usou uma árvore para entrar no espaço da leoa. O animal ficou visivelmente estressado após o episódio. Gerson tinha transtornos mentais e acumulava 16 passagens pela polícia — dez delas registradas quando ainda era menor de idade.

Repercussão na mídia estrangeira

A imprensa internacional destacou a combinação de imprudência, risco extremo e a brutalidade das cenas captadas por testemunhas. Entre os veículos que repercutiram o caso estão publicações da Argentina, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

O tabloide britânico Daily Mail classificou as imagens como “horripilantes” e afirmou que o jovem foi “dilacerado até a morte”. A matéria mencionou ainda que o rapaz teria sido descrito como “adolescente problemático” e citou relatos de que ele “uma vez tentou ir à África clandestinamente em um avião numa tentativa desesperada de perseguir seu sonho” de se aproximar de leões.

Imprensa da Argentina enfatiza o vídeo do ataque

O jornal argentino Clarín informou que Gerson desceu por uma palmeira dentro da jaula e foi agarrado pela leoa assim que tocou o chão. A publicação deu destaque às imagens registradas por visitantes, considerando o vídeo fundamental para demonstrar a sequência do ataque.

Outro veículo argentino, o La Nación, noticiou que “um jovem de 19 anos morreu atacado por uma leoa após se meter dentro da jaula”. O jornal afirmou que as autoridades de João Pessoa suspenderam temporariamente o funcionamento do zoológico e investigam o caso como possível suicídio. Também informou que funcionários do parque conseguiram conter a leoa, mas não conseguiram evitar a morte do jovem.

El País menciona comunicação oficial do zoológico

O jornal espanhol El País ressaltou a altura escalada por Gerson para acessar a jaula e destacou o vídeo que circulou nas redes sociais. A publicação também citou o comunicado oficial do zoológico Bica, que confirmou o óbito e informou a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias da invasão.

Veículos dos EUA repercutem reação do parque

Nos Estados Unidos, a revista People afirmou que o jovem escalou a barreira antes de ser “fatalmente atacado” pela leoa. A reportagem disse ainda que seguranças tentaram conter Gerson antes da invasão, mas não tiveram êxito. O parque expressou condolências à família do jovem.