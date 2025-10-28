Lewandowski responde a Cláudio Castro e diz que o governador “não fez contato”

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse nesta terça-feira (28) que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), não fez qualquer contato com o titular da pasta sobre a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV).

“O governador não fez nenhum contato comigo”, afirmou Lewandowski à coluna de Igor Gadelha.

Em nota, a pasta da Justiça afirmou que “tem atendido, prontamente, a todos os pedidos do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o emprego da Força Nacional no Estado, em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual”. “Desde 2023, foram 11 solicitações de renovação da FNSP no território fluminense. Todas acatadas”.

Em coletiva de imprensa, Cláudio Castro fez críticas ao governo federal e afirmou que as Forças Armadas negaram três pedidos de apoio feitos pelo governo do Rio. “Já pedimos os blindados algumas vezes e todos foram negados. Falaram que tinha que ter GLO (Garantia da Lei e da Ordem), porque o servidor que opera o blindado é federal. E o presidente é contra a GLO”.

Estatísticas

Pelo menos 64 pessoas morreram e 81 foram presas nesta terça-feira (28) em uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. É a operação mais letal da história do estado, apontaram estatísticas confirmadas pelo Palácio Guanabara.

Pelo menos 2.500 agentes do estado do Rio foram às ruas cumprir 100 mandados de prisão. Entre os 64 mortos estão 2 policiais civis e 2 policiais militares. As forças de segurança apreenderam 75 fuzis, 2 pistolas e 9 motos.

Mais três pessoas inocentes foram feridas: um homem em situação de rua foi atingido nas costas por uma bala perdida e levado para uma unidade hospitalar. Outro rapaz ferido estava num ferro-velho, e uma mulher que estava em uma academia também foi ferida, mas recebeu alta.